The Witcher: un personaggio importante potrebbe non essere nella stagione 3

Dopo il successo di The Witcher 2 i fan si preparano ad accogliere la terza stagione dello show Netflix. Secondo quanto riportato, nel prossimo capitolo diverse saranno le new entry, tra cui Robbie Amell. Tuttavia sembra che possa esserci anche un addio.

Uno dei personaggi principali potrebbe infatti lasciare lo show, se non per sempre almeno temporaneamente. Si tratta di Nenneke, interpretata da Adjoa Andoh, che si è detta insicura su un possibile ritorno nella prossima stagione.

"Sì, non so, vedremo" ha detto l'attrice quando le è stato chiesto se sarebbe ritornata in The Witcher 3. Un forse dunque, non un no. Tuttavia la spiegazione che ha aggiunto ha preoccupato qualche fan. "I libri sono enormi. E vanno in così tante direzioni con le storie. Nenneke ha grande spazio nei libri. Ma dipende da ciò che loro [i creatori della serie] vogliono fare con, sai, questa versione dei libri. La cosa è basata su quello che i creatori dello show intendono fare con il materiale dei libri e come vogliono giocarselo, e quindi aspettiamo e vediamo."

Da quel che sappiamo la terza stagione adatterà Time of Contempt, un libro in particolare in cui Nenneke non ha un grande ruolo. Dunque il suo potrebbe essere un arrivederci alla stagione seguente. In ogni caso sembra che Andoh possa avere uno spazio, seppur limitato, in The Witcher 3. Staremo a vedere.