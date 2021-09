The Witcher, che poteri ha Geralt? Approfondiamo tutte le sue tecniche

Sono da poco arrivate le nuove foto promozionali di The Witcher 2, e i fan non vedono l'ora che arrivi Dicembre, mese in cui potranno ritrovare la serie e i suoi protagonisti. Nel frattempo, per prepararci, ripassiamo alcune cose, in particolare una che è necessario ricordare: Quali sono i poteri di Geralt? Scopriamoli insieme.

Partiamo dall'ovvio. Il personaggio interpretato da Henry Cavill non ha mai nascosto il fatto di essere un ottimo combattente. Abilissimo e rapido con la spada, è molto difficile sconfiggerlo se l'arma è coinvolta nello scontro, anche perché la sua intelligenza gli permette di cambiare rapidamente tattica nel bel mezzo del combattimento. Geralt è anche molto pericoloso nello scontro corpo a corpo, in cui sembra possedere anche delle competenze nelle arti marziali.

Ovviamente la sua forza fisica è supportata da quella magica. Gli strighi, infatti, vengono istruiti circa i rudimenti della magia, e apprendono i Segni, ovvero la base dell'arte occulta. Tra questi ci sono vari poteri: telecinesi (Aard), geocinesi (Yrden), la capacità di difendersi da attacchi fisici (Quen), psicocinesi (Axii), pirocinesi (Igni) e infine la capacità di proteggersi dagli incantesimi (Eliotropo).

Ma da dove ottengono, Geralt e gli altri strighi, queste capacità straordinarie, in particolare quelle circa le prestazioni fisiche? Da una ricombinazione genetica del DNA a cui non tutti sopravvivono, che avviene nel corso del rito delle erbe. Ovviamente in seguito, dopo l'acquisizione di qualità fisiche fuori dal normale, c'è anche una fase di allenamento, che di certo non spaventa Geralt. Proprio grazie alle sue sessioni è riuscito a potenziare la sua velocità. Ha, inoltre una vista da felino, decisamente migliore di quella umana.

Un'altra capacità di Geralt è sicuramente quella di riuscire a guarire piuttosto velocemente da ferite non mortali, e di rallentare il proprio battito cardiaco, pratica che può aiutare proprio in caso di gravi lesioni. Ha, inoltre, una grande resistenza a diversi tipi di veleni e droghe. Insomma, uno strigo decisamente difficile da battere!

Se volete sapere di più su questo personaggio vi consigliamo 5 racconti su Geralt da leggere prima di vedere The Witcher 2.