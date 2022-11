The Witcher, prime indiscrezioni sull'addio di Henry Cavill: Superman c'entra si o no?

The Witcher 4 si farà e senza Henry Cavill, questo è ormai un dato di fatto incontrovertibile, ma quali sono le vere ragioni che hanno spinto l'attore ad abbandonare uno dei suoi ruoli più amati cedendo i panni di Geralt Di Rivia a Liam Hemsworth?

Un nuovo report condiviso da Deadline rivelerebbe che Cavill non era intenzionato a rimanere a lungo nelle vesti del celebre Strigo e per tale ragione avrebbe deciso di stringere con Netflix un contratto relativamente breve. I suoi molteplici impegni lavorativi inoltre, non gli consentirebbero di reggere i serratissimi ritmi di produzione di The Witcher che di fatto lo costringono a trascorrere molto tempo all'estero.

L'attore ha già in programma nuovi progetti cinematografici e televisivi, tra cui l'appena annunciato The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, oltre al ritorno nei massicci abiti Superman. Insomma, la deriva presa della serie avrebbe poco a che fare con la scelta presa da Henry Cavill che semplicemente restando al timone dello show tratto dai libri di Andrzej Sapkowski non riuscirebbe a tener fede ai suoi molteplici impegni.

Per ora naturalmente nè Netflix nè l'ormai ex interprete di Geralt Di Rivia hanno spiegato le reali ragioni di questa scelta tanto discussa che da alcuni giorni tormenta ormai i fan di The Witcher. A vostro avviso quali sono le motivazioni di questo addio tanto inatteso? Ditecelo nei commenti.