The Witcher, le prime reazioni dei fan sembrano entusiaste

Anno florido per le serie TV questo 2019: tra la conclusione di un Game of Thrones e l'esordio di prodotti come The Mandalorian, Watchmen e The Witcher gli appassionati ne hanno avuti di argomenti di cui discutere: vediamo allora com'è stata accolta la serie con Henry Cavill.

Un primo assaggio l'abbiamo già avuto con il punteggio di The Witcher su Rotten Tomatoes, che non è stato morbidissimo con il nuovo show targato Netflix. Sempre sul noto sito di recensioni, però, il giudizio dei fan sembra andare in controtendenza ed esprimere una certa soddisfazione per quanto visto in questi primi episodi.

"Se Netflix non produce altre sette stagioni di The Witcher cancello la mia iscrizione", "NON M'INTERESSA COSA DICANO GLI ALTRI, hanno fatto un lavoro davvero brillante", "Incredibile come siano riusciti ad essere fedeli all'opera di Sapkowski ma anche ad espandere il mondo dei romanzi" sono solo alcuni dei commenti che è possibile trovare su Twitter.

A proposito dei libri di Sapkowski: secondo Henry Cavill non averli letti renderebbe la visione di The Witcher più coinvolgente. E voi cosa ne pensate? Certo è comunque che, tra la serie TV e i fortunati videogiochi di CD Projekt RED, la popolarità della saga è più alta che mai.