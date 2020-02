The Witcher in procinto di iniziare le riprese della seconda stagione, 4 nuovi registi

Henry Cavill ce lo aveva anticipato: le riprese della seconda stagione di The Witcher sarebbero iniziate a breve. Ora sembra essere stata rivelata la data, assieme ai nomi di quattro nuovi registi per lo show di Netflix.

La fase di pre-produzione della seconda stagione di The Witcher sta per concludersi, e presto sarà tempo di girare.



Il 17 febbraio, infatti, si darà il via alle riprese dei nuovi episodi dello show ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski, e dietro la telecamera ci saranno quattro nuovi registi che, secondo le voci, dovrebbero dirigere due episodi ciascuno: Stephen Srjik (The Umbrella Academy, See), a cui potrebbero essere stati affidati i primi due; Edward Bazalgette (Doctor Who, The Last Kingdom); Sarah O'Gorman (Cursed, The Last Kingdom); e Geeta Patel (Marvel's Runaways, The Magicians).



Per circa cinque mesi e mezzo, la troupe di The Witcher lavorerà in almeno quattro località differenti: Inghilterra, Scozia, Slovacchia e Repubblica Ceca. La produzione sarebbe già intenta nella costruzione di uno dei set più imponenti, quello che ospiterà la cittadina di Oxenfurt, che dovrebbe servire per più di una stagione.



Da quel che è stato detto finora, la seconda stagione di The Witcher sarà più introspettiva, e avremo occasione di conoscere nuovi e divertenti personaggi.