Il produttore di The Witcher promette delle scene d'azione spettacolari

Il trailer di The Witcher mostrato al Lucca Comics ha chiarito una volta per tutte la portata del progetto di Netflix, che sull'onda del successo di Game of Thrones vuole portare sul piccolo schermo tutto il fascino di un grande produzione fantasy.

La showrunner Lauren S. Hissrich, che abbiamo incontrato a Lucca insieme alle interpreti di Ciri e Yenner, ha spiegato di recente che la produzione ha sempre dato la priorità al trucco prostetico piuttosto che alla computer grafica, e lo stesso ha detto anche il produttore esecutivo Tomek Bagisnki.

Parlando col sito polacco Antyweb, Baginski ha infatti confermato che la serie ha fatto molto affidamento sugli effetti pratici, anticipando però che nelle sequenze più spettacolari si è dovuto ricorrere anche all'utilizzo della CGI.

"Questa è una serie in cui volevamo riprendere più cose possibili [piuttosto che usare la CGI]" ha spiegato il produttore (via Comicbook). "Abbiamo inserito alcuni effetti solamente perché dovevano esserci. Ovviamente non tutto può essere filmato. Una di queste situazioni accade qui [nel Castello di Ogrodzieniec], dove il livello di distruzione, la magia e gli incantesimi sono talmente spettacolari da richiedere l'utilizzo di effetti al computer."

Già rinnovata per una seconda stagione, The Witcher sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre.