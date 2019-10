The Witcher, potrebbe essere in programma anche una serie animata?

A quanto pare, il mondo di The Witcher in arrivo su Netflix potrebbe essere in via d'espansione: secondo alcune voci, sarebbe in lavorazione una serie animata ambientata nello stesso universo.

Il rumor sarebbe stato riportato dal sito NSFW che, come segnalano anche nell'articolo fonte in calce alla notizia, in precedenza aveva accuratamente comunicato i casting di Henry Cavill nei panni di Geralt e di Anya Chalotra in quelli di Yennefer.

"Tempo fa erano in corso dei casting per una serie animata ambientata nell'universo di The Witcher, con dei personaggi secondari. Il piano era quello di renderla disponibile su Netflix tra la prima e la seconda stagione [della serie live-action]. Non ho idea se stiano ancora procedendo o se alla fine non si farà".

Non solo, ma secondo quanto segnalato dal sito Redanian Intelligence, sul curriculum di un'attrice tedesca, Helena Klaus, figurerebbe anche un'esperienza di doppiaggio per la serie Netflix di The Witcher. Non è specificato però se si tratta di un live-action o di una presunta serie animata.

In attesa di una conferma (o smentita) ufficiale, a voi chi piacerebbe vedere protagonista di una ipotetica serie animata? E soprattutto, cosa ne pensate dell'idea di portare avanti un progetto animato subito dopo l'uscita del live-action? Fateci sapere nei commenti.

Anche sull'uscita della serie di The Witcher con Henry Cavill possiamo affidarci ancora solo ai rumor, e parrebbe che questa sia stata fissata intorno al 17 dicembre (almeno in Francia).