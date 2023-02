The Witcher: il prossimo spin-off in live-action sarà ancora un prequel? Ecco la trama!

Nonostante i vari rumor circa la cancellazione di The Witcher dopo la Stagione 5, sembra proprio che Netflix abbia tutta l'intenzione di continuare a investire su questo franchise con una serie di altre produzione. L'ultima indiscrezione parla di un nuovo spin-off in arrivo dopo Blood Origin e che potrebbe rivelarsi ancora un prequel della saga.

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, il titolo provvisorio del prossimo show in live-action della saga sarebbe Riff-Raff di cui è stata rivelata anche una prima trama: "Sei ladri adolescenti devono fare affidamento sulle loro abilità criminali mentre pianificano il più grande colpo della loro carriera contro il più pericoloso giro di criminalità del regno".

Il fatto che il gruppo sia composto solo da sei persone conferma che Ciri non è ancora stata aggiunta, il che indica che lo show si svolgerà prima che il gruppo di disadattati la incontri, come avverrà nella prossima stagione dello show principale.

Questa non è la prima serie prequel del franchise di The Witcher. Netflix ha chiuso il 2022 con l'uscita di The Witcher: Blood Origin, che raccontava la storia della Congiunzione delle Sfere e il crollo dell'impero elfico. La serie è stata ampiamente criticata per la sua scrittura e l'interpretazione degli attori, con l'eccezione dell'attrice Francesca Mills e della sua interpretazione di Meldof, che è invece stata particolarmente apprezzata.

La terza stagione di The Witcher si baserà sugli eventi e sui personaggi di Time of Contempt di Andrzej Sapkowski, che vedrà Ciri incontrare i Ratti dopo essere stata catturata dai cacciatori di taglie. Sebbene in passato la serie di Netflix abbia introdotto nuovi elementi e si sia discostata dal materiale di partenza, la showrunner Lauren S. Hissrich ha precedentemente assicurato che la terza stagione di The Witcher sarà molto fedele ai libri.

"Ovviamente non possiamo trasporre ogni pagina, ma Time of Contempt ci ha regalato tantissimi momenti d'azione, svolte di trama, momenti di definizione dei personaggi, grandi rivelazioni da parte del cattivo. C'era così tanto lavoro da fare e siamo riusciti a rimanere molto fedeli ai libri", ha dichiarato Hissrich.