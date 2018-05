The Witcher: il protagonista della serie tv sarà svelato molto presto

Secondo le ultime dichiarazioni di Tomek Bagiński, produttore e regista della serie tv targata Netflix The Witcher, scopriremo il nome dell'attore principale entro tre mesi.

Ispirata alla celebre saga letteraria del romanziere polacco Andrzej Sapkowski, la serie tv di The Witcher è stata annunciata nel maggio 2017 ma da allora sono state pochissime le notizie ufficiali diffuse da Netflix.



Ad oggi sappiamo che gli sceneggiatori di Daredevil e Jessica Jones, altre celebri serie targate Netflix, stanno scrivendo gli episodi della prima stagione, che sarà basata sui primi due volumi della saga, le raccolte di racconti La Spada del Destino (1992) e Il Guardiano degli Innocenti (1993). Lauren S. Hissrich sarà la showrunner della serie, con Sean Daniel, Jason Brown, Jarek Sawko e Tomek Bagiński in produzione.



Proprio Bagiński, che oltre a produrre sarà il regista di alcuni episodi della prima stagione, ha recentemente dichiarato che l'identità dell'attore protagonista che darà il volto a Geralt di Rivia sarà rivelata molto presto. Il regista ha spiegato che la notizia sarà diffusa ufficialmente entro i prossimi tre mesi, dato che le riprese inizieranno il prossimo autunno in Europa, prevalentemente in Polonia. Il fatto che la produzione sia pronta ad ufficializzare i membri del cast non fa che sottolineare quanto la pre-produzione sia ormai giunta alle sue fasi conclusive.



Fonte autorevole per tutto ciò che riguarda il mondo di The Witcher, Bagiński è un illustratore e regista polacco. Oltre ad aver realizzato i filmati cinematici della serie di videogame prodotti da CD Projekt Red, nel 2003 con The Cathedral è stato anche candidato al premio Oscar per il miglior cortometraggio animato.