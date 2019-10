The Witcher, pubblicato un nuovo teaser per la serie Netflix con Henry Cavill

Oltre a leak e rumor vari ed eventuali non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale per The Witcher, tuttavia i fan di Henry Cavill e del celebre franchise fantasy polacco possono iniziare a segnarsi alcune date sul calendario.

Dal 30 ottobre al 3 novembre, infatti, il servizio di streaming on demand Netflix porterà elfi, nani, mostri e Witcher tra le mura del Lucca Comics & Games, dove la serie sarà presentata ufficialmente insieme a Watchmen e His Dark Materials.

Come antipasto, sulla pagina Facebook di Netflix è stato pubblicato negli scorsi minuti un breve teaser promozionale, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

Quali sono le vostre aspettative per la serie tv, che arriva a pochi mesi dalla fine di Game of Thrones? Pensate che riuscirà a colmare il gap lasciato dall'acclamato e pluripremiato fantasy HBO? Discutiamone insieme nei commenti.

Vi ricordiamo che The Witcher è tratta dalla serie di racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, pubblicato fin dagli anni '90 ma divenuti popolarissimi grazie alla saga di videogiochi sviluppati da CD Projekt Red: il protagonista è lo strigo Geralt di Rivia (Cavill), un cacciatore di mostri dotato di poteri magici che si muove in un mondo fatto di intrighi di corte, brutalità e guerre.

La serie è attesa entro la fine dell'anno sulla piattaforma di streaming on demand.