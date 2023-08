The Witcher, qual è la scena preferita di Anya Chalotra? 'Non vedevo l'ora di girarla'

The Witcher 4 porterà novità importanti: l’abbandono di Henry Cavill costringerà infatti gli scrittori a lavorare su una trama diversa da quella delle prime stagioni, mettendo al centro della storia altri personaggi. A tal proposito, Anya Chalotra ha rivelato quale sia la sua scena preferita della terza stagione, con l’attore ancora coinvolto.

Dopo aver fatto un punto su quante stagioni di The Witcher potrebbero esserci, torniamo a parlare della serie tratta dalla saga di romanzi fantasy di Sapkowski per riportare le parole dell’attrice britannica rispetto alla sua scena favorita della terza stagione, con l’ex Superman ancora presente.

Queste le parole della Chalotra: “C’è una scena nel bosco con tutti e quattro noi. Non vedevo l’ora di girarla perché ho amato quel momento nei libri. Jaskier e Ciri ci imitano mentre discutiamo lontano. Abbiamo dovuto improvvisare una discussione e non abbiamo tirato fuori nulla. Abbiamo riso per tutto il tempo. Non so come siano riusciti a metterlo insieme nel montaggio perché stava per finire la notte, o meglio la mattina, e non riuscivamo a smettere di ridere. Stavamo dicendo cose senza senso”.

La scena in questione appartiene al quarto episodio della terza stagione ed è stato, a modo suo, un episodio speciale in quanto ultima puntata di Cavill nella stagione.

In attesa di capire come si potrà sviluppare il proseguimento dello show dopo l’addio di Cavill, vi lasciamo alla recensione di The Witcher 3.