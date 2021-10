The Witcher, ecco quando inizieranno le riprese della terza stagione: i dettagli

La seconda stagione della serie tv The Witcher su Netflix debutterà sulla piattaforma streaming a fine anno ma il team di produzione si sta già adoperando per iniziare le riprese della stagione 3. Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni che riguardano proprio la lavorazione dei nuovi episodi.

Pare che Netflix sia intenzionata ad iniziare la produzione nei primi mesi del 2022. Secondo un report pubblicato da Redanian Intelligence, la stagione 3 di The Witcher è attualmente pronta per entrare nella fase di produzione a partire dal primo trimestre del nuovo anno.

Ciò significa che le riprese potrebbero partire tra gennaio e marzo 2022.



Ovviamente si tratta soltanto di supposizioni, visto che i programmi di riprese spesso cambiano da un giorno all'altro, soprattutto in epoca pandemia di COVID-19.

Difficile a questo punto ipotizzare il periodo in cui la terza stagione di The Witcher arriverà su Netflix. Indicativamente lo show potrebbe tornare poi nel 2023.

A causa dei lunghi mesi di lavoro che occupano anche la fase di post-produzione è ipotizzabile che ci vorrà molto tempo prima di vedere il terzo ciclo di episodi dello show. Henry Cavill tornerà in The Witcher nel ruolo di Geralt di Rivia, protagonista anche della prima stagione dello show targato Netflix pronto a tornare sugli schermi.



Nel frattempo potete scoprire la nostra analisi del trailer di The Witcher 2, uscito lo scorso mese di luglio.