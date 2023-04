The Witcher, quando uscirà la terza stagione della serie con Henry Cavill?

Sono trascorsi quasi due anni dall'ultima volta che abbiamo visto in azione il Geralt Di Rivia di Henry Cavill, e da allora di cose ne sono successe (prima fra tutte l'annunciato addio dell'attore a The Witcher dopo la terza stagione): i tempi, insomma, sono decisamente maturi per tornare ancora una volta a spasso per il Continente.

Il trailer della terza stagione di The Witcher ci ha dunque ricordato l'appuntamento, svelandoci inoltre che l'ultimo ballo di Cavill nei panni di Geralt sarà diviso in due parti, la prima delle quali farà il suo esordio a breve: il prossimo 29 giugno sarà infatti disponibile su Netflix il Volume 1 di questa terza stagione della serie, mentre la seconda e conclusiva parte verrà rilasciata il prossimo 27 luglio.

La suddivisione in due parti non corrisponderà, comunque, ad un aumento di episodi: il Volume 1 della terza stagione della serie criticata da Andrzej Sapkowski consterà infatti di 5 episodi, mentre il Volume 2 ci porterà in dono gli episodi 6, 7 e 8, coerentemente con il numero di episodi di cui erano composte le scorse stagioni. E voi, siete pronti a dire addio ad Henry Cavill? Fatecelo sapere nei commenti, nell'attesa di tornare a combattere le mire espansionistiche dell'impero di Nilfgaard.