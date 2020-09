The Witcher: quando potrebbe uscire la Stagione 2 su Netflix

Il periodo d'oro per lo strigo Geralt di Rivia sembra senza fine: lo spin-off prequel di The Witcher: Blood Origin è entrato nella fase di produzione, e la serie principale è una delle più attese della prossima stagione televisiva. Il cast, composto tra gli altri da Henry Cavill si è riunito per iniziare le riprese nelle scorse settimane.

La domanda che tutti si pongono ora è: quando potrebbe uscire la seconda stagione di The Witcher? Cerchiamo oggi di fare chiarezza sull'argomento.

La prima stagione della serie ha debuttato a dicembre del 2019 e, addirittura prima della sua messa in onda, era già stata confermato il rinnovo per la seconda iterazione delle avventure di Geralt. Per comprendere quando potrebbe andare in onda, quindi, non possiamo fare affidamento come in altri casi alle date di rinnovo. Ma un assist potrebbe esserci stato fornito... da una compagnia di effetti speciali.

Infatti, The Platige, un'agenzia che si occupa di creare effetti visivi per produzioni sia del cinema e della televisione, che videoludici, e che si è presa in carico tutto il materiale VFX di The Witcher (della prima e della seconda stagione), durante un report datato 27 aprile 2020 ha dichiarato che la data di fine dei lavori alla serie sarà a luglio 2021. Per la prima stagione, la compagnia ha lavorato fino al mese di novembre 2019. È quindi possibile ipotizzare che, se le scansioni temporali saranno le stesse, The Witcher 2 possa uscire nel corso del mese di agosto 2021.

Una data che sarebbe in linea con molte produzioni Netflix, anche grandi, uscite nel periodo estivo, come Stranger Things 3 o The Umbrella Academy 2. Un'incognita potrebbe essere data dalla pandemia globale di COVID-19, che potrebbe aver ritardato le operazioni di qualche settimana o mese, ma crediamo che alla fine la data non si discosterà molto da quella che vi abbiamo comunicato, con un'uscita di massima prevista entro la fine del 2021.

In attesa di scoprire novità dal set, qui potrete trovare tutti i nostri approfondimenti sui personaggi che torneranno nella seconda stagione di The Witcher e sui nuovi ingressi nel cast di The Witcher 2.