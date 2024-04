The Witcher, la quinta stagione sarà l'ultima! L'annuncio della showrunner

La quarta stagione di The Witcher sarà quella di una svolta importantissima e temutissima, con Liam Hemsworth che andrà a sostituire Henry Cavill nel ruolo di Geralt Di Rivia: gli episodi in uscita, però, saranno importanti anche perché a questi spetterà il compito di condurci verso la stagione finale dello show.

Dopo aver ammirato il fisico di Liam Hemsworth in vista della quarta stagione di The Witcher, in queste ore abbiamo infatti preso atto delle parole della showrunner Lauren Hissrich, che ha di fatto confermato che la quinta stagione della serie sarà anche quella conclusiva.

"È con grande orgoglio che abbiamo cominciato a girare la penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, comprese alcune entusiasmanti new entry capitanate da Liam Hemsworth come Geralt Di Rivia. Siamo eccitatissimi dalla prospettiva di poter dare una degna ed epica conclusione ai libri di Andrzej Sapkowski. Non sarebbe la nostra serie se non spingessimo la nostra famiglia di personaggi al limite: restate con noi per scoprire come finirà la storia!" sono state le sue parole.

Vedremo, insomma, in che modo la prossima stagione farà da preludio agli episodi finali di uno show tanto amato quanto discusso: noi, intanto, abbiamo riflettuto sulle principali sfide che attendono Liam Hemsworth in The Witcher.

I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) è uno dei più venduti oggi su