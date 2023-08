The Witcher, il recast di Henry Cavill necessario: 'Come per Batman e James Bond'

Lo scorso Ottobre veniva annunciata la sostituzione di Henry Cavill in The Witcher da parte di Liam Hemsworth, e subito si è scatenato un putiferio mediatico. Il produttore esecutivo della serie sostiene però che tale cambio sia stato necessario, paragonandolo ad altre icone pop che hanno fatto la storia: Batman e James Bond.

"Henry è stato un Geralt fantastico, ma nella storia della cultura pop abbiamo molti attori che hanno interpretato lo stesso personaggio, e il personaggio stesso è cambiato. Sono molto contento che la serie sia stata creata e sia diventata così popolare. The Witcher ha già raggiunto il livello di Batman, Superman e James Bond. Forse speravamo di vederlo in una nuova versione solo tra qualche anno, ma è successo adesso. E non è una novità per gli eroi iconici della cultura pop", così rivela Tomek Bagiński in una recente intervista per Wyborcza.

"Bond e Batman scoprono qualcosa di nuovo e interessante a ogni cambio di aspetto. Noi ne abbiamo il tempo. Geralt è nella stessa categoria", ha concluso il produttore esecutivo.

Nel frattempo viene già confermata la quinta stagione di The Witcher. Essa vedrà Liam Hemsworth nei panni di Geralt of Rivia.

