The Witcher, il regalo delle feste di Netflix? Un Geralt che grugnisce in tutte le lingue

Mancano pochissimi giorni al Natale, ma i fan della serie Netflix The Witcher possono godersi già dei piccoli regalini da parte della piattaforma streaming, come ad esempio questo di Geralt che grugnisce in tutte le lingue...

In attesa della della seconda stagione di The Witcher, e in occasione dell'ora rinominato Witchmas, Netflix ha pensato bene di regalare ai suoi utenti una fantastica compilation di grugniti e altre espressioni simili da parte dello strigo preferito di tutti: Geralt di Rivia.

Il personaggio interpretato da Henry Cavill (il quale, a proposito, passerà le vacanze ad apportare modifiche al suo pc... Henry, non Geralt, ovviamente) è infatti protagonista di questo simpatico flmato in cui alcune delle sue reazioni più peculiari vengono riproposte in diverse lingue (anche in italiano, un momento breve ma intenso).

Nei giorni scorsi, comunque, Netflix era stato altrettanto generoso, regalandoci anche un'intervista con Roach e la seconda parte del bestiario di The Witcher. Vedremo se e cosa si inventeranno per i giorni di Natale e Capodanno.

Intanto, le riprese della seconda stagione di The Witcher proseguono, mentre è ancora ignota la possibile data di debutto dei nuovi episodi sulla piattaforma, sebbene sappiamo che, salvo ulteriori cambiamenti, la stagione dovrebbe arrivare nel corso del 2021.