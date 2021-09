The Witcher, il retroscena dietro il casting di Freya Allan

La storia di Freya Allan e di The Witcher poteva essere molto diversa. L’attrice interpreta la Principessa Ciri nella serie Netflix ma originariamente avrebbe potuto interpretare un ruolo completamente diverso.

Basato sull'omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski, The Witcher è una serie drammatica fantasy che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2019. Lo show segue Geralt di Rivia (Henry Cavill), Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), e Ciri, la principessa ereditaria di Cintra e nipote della regina Calanthe, e che possiede alcuni poteri magici. Le loro storie sono state raccontate separatamente e in diverse impostazioni temporali, con i loro percorsi che alla fine della stagione convergono.

The Witcher ha contribuito a lanciare le carriere della maggior parte del suo cast, in particolare Freya Allan, che prima della serie era apparsa in vari cortometraggi e aveva avuto ruoli minori in diverse serie TV. Allan ha però attraversato uno strano processo di casting per lo show Netflix.

L’attrice riprenderà il suo ruolo nella seconda stagione di The Witcher in uscita e ripensando a come sono andate le cose ha ammesso che era stata scelta per interpretare un personaggio molto diverso prima di firmare per interpretare Ciri.

In un'intervista con Digital Spy, Allan ha spiegato che durante il provino le sono state date delle scene e le ha recitate, e alla fine le è stato detto che avrebbe interpretato Marilka, anche se la direttrice del casting Sophie Holland ha detto alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich che doveva essere presa in considerazione per Ciri.

Il giorno seguente ha ricevuto una chiamata che diceva che Hissrich, il regista Alik Sakharov e alcuni produttori sarebbero andati a Londra per "vederla per il ruolo di Ciri", e ha ottenuto il ruolo il giorno successivo.

Marilka è la figlia del consigliere comunale di Blaviken ed è apparsa nel primo episodio della prima stagione L'inizio della fine (The End's Beginning).

Ovviamente questo è stato un importante cambiamento per Allan e la serie stessa, interpretare Ciri non solo le ha permesso di avere un ruolo molto più importante, ma è stata sicuramente anche una grande spinta per la sua carriera, tutto grazie a un cambiamento di piani durante il processo di casting.



Vi lasciamo con trailer di The Witcher 2 in attesa dei nuovi episodi della serie Netflix.