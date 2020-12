The Witcher, altri retroscena sul prequel di Netflix Blood Origin: tutti i dettagli

Dopo i dettagli emersi su due nuovi elfi che dovrebbero debuttare in The Witcher: Blood Origin, la serie tv di Netflix che fungerà da prequel allo show principale con protagonista Henry Cavill, arrivano nuove informazioni relative ad una recente casting-call.

Le informazioni arrivano da Sophie Holland Casting (tramite Faye Timby) e le parti descritte riguardano due misteriosi personaggi denominati G e Z. Niente nomi ufficiali, dunque, eppure lo scoop riporta diversi dettagli chiave, incluso il fatto che G è un assassino letale descritto come dedito alla carneficina, alla violenza e al caos. Quanto a Z, è descritto come "un condotto mistico e terreno con una paralisi cerebrale", e sembra che si unirà ad un misterioso gruppo in cerca di vendetta, anche se non viene svelato per quale motivo.

Ecco la descrizione per i due personaggi:

"Z" - femmina, di età fra i 20 e i 45 anni; un condotto mistico e terreno con una paralisi cerebrale, questa donna incredibilmente potente diventa parte di un gruppo in cerca di vendetta

"G" - femmina, di età fra i 20 e i 45 anni: un'assassina dalla mente brillante; è un personaggio imprevedibile, non ha paura di compiere carneficine, violenze e caos. Anzi, sono tutte cose che la divertono.

Secondo voi che ruolo avranno questi due misteriosi personaggi? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti scoprite i nomi delle protagoniste di The Witcher: Blood Origin.