The Witcher rinnovato per la stagione 4, Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill!

Getta una moneta al tuo Stregone! O' Valle dell'Abbondanza, perché arriverà la quarta stagione di The Witcher, su Netflix. Ma non è tutto, Geralt of Rivia cambia identità: è stato da poco confermato dalla piattaforma streaming stessa infatti che Liam Hemsworth prenderà il posto di Henry Cavill nel ruolo di protagonista.

Ebbene sì, bisogna dire addio all'iconico Henry Cavill. L'attore ha interpretato il protagonista di The Witcher per ben 3 stagioni consecutive, deliziando i suoi spettatori con la sua performance brutalmente forte. Non disperate, perché potrete ancora vederlo nei panni di Geralt of Rivia, vista la data di uscita di The Witcher 3.

Tra i due attori c'è grande rispetto reciproco e lo dimostrano le parole di Cavill al riguardo: "Il fantastico Mr Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco. Passo il testimone a Liam: goditi il viaggio e guarda dove ti porta".

Hemsworth si pronuncia così a proposito del ruolo: "Essendo un fan di The Witcher sono al settimo cielo per questa opportunità [...] Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono grato di ereditare da lui questo ruolo e le sue future avventure. Henry, sono stato un tuo fan per anni e mi hai ispirato enormemente con questo personaggio."

Per chi non lo sapesse, oltre al prequel di Il Signore degli Anelli e di Il Trono di Spade, ci sarà anche quello di The Witcher. Correte a scoprire la data d'uscita di The Witcher- Blood Origin.

