The Witcher: le riprese della serie tv si spostano in Polonia

La serie Netflix The Witcher ha visto svolgersi le riprese principalmente in Ungheria, a Budapest, e sull'isola spagnola di La Palma. A quanto pare alcuni membri della troupe si sono spostati in Polonia per proseguire con le riprese dello show che vedrà per protagonista Henry Cavill. Pare che i ciak si stiano svolgendo a Rabsztyn.

Il luogo è un piccolo villaggio nel sud del Paese dove si trova un castello in rovina che potrebbe proprio quello utilizzato in questo periodo per le riprese dello show.

Lo spostamento della lavorazione è stato comunicato tramite Twitter e le riprese proseguiranno in territorio polacco per diversi giorni.



The Witcher racconta le vicende di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill - che aveva anche pubblicato un video dal set - un cacciatore di mostri solitario, perennemente in lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone sono più feroci e spietate delle bestie.

Quando Geralt incontrerà una donna molto potente e dotata di poteri magici e una principessa con un segreto pericoloso dovranno, tutti insieme, imparare ad affrontare insieme i pericoli nei quali s'imbatteranno.

I romanzi originali sono stati in seguito adattati in una serie videoludica di grande successo e ora arrivano sul piccolo schermo.

Precedentemente anche le riprese in Ungheria erano ambientate in un castello.



Per il momento Netflix non ha comunicato quando The Witcher sarà disponibile sulla piattaforma streaming né quando verrà diffuso il primo trailer ma a quanto pare lo show sarà pronto entro il 2019.