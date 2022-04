The Witcher, al via le riprese della terza stagione! 'La famiglia si è riunita'

La famiglia è uno dei temi centrali di The Witcher: i legami di sangue e quelli decisi dal destino sono il cuore pulsante dello show tratto dai libri di Andrzej Sapkowski, per cui sembra piuttosto logico che proprio dal concetto di famiglia si riparta per annunciare il via alle riprese della terza stagione della serie Netflix.

Proprio in queste ore, infatti, Netflix ha infatti finalmente rotto gli indugi per la gioia dei tanti fan della serie con Henry Cavill: le riprese dei nuovi episodi dello show (che, ricordiamo, porteranno The Witcher anche in Italia) sono iniziate, come testimonia la foto pubblicata dai profili social ufficiali della piattaforma.

"La famiglia si è riunita. Sono iniziate le riprese della terza stagione di The Witcher" si legge nel post di Netflix: proprio la famiglia per eccellenza della serie è infatti protagonista di questa prima foto, nella quale vediamo di spalle e seduti in attesa del ciak Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, rispettivamente Geralt, Yennefer e Ciri nella serie.

Gli ingranaggi sono già in moto, dunque, dopo una seconda stagione capace di raccogliere recensioni decisamente positive, soprattutto se confrontate con quelle altalenanti della prima stagione. In rete, intanto, si parla già del Professore come possibile villain di The Witcher in questi nuovi episodi dello show.