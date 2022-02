The Witcher: le riprese della terza stagione Netflix anche in Italia!

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, pare che le location principali nelle quali si svolgeranno le riprese della terza stagione di The Witcher saranno tre e che tra queste ci sia anche l'Italia. I lavori di produzione della serie Netflix dovrebbero prendere il via dal prossimo marzo e terminare verso il mese di luglio o agosto.

Le riprese della terza stagione di The Witcher dovrebbero avere luogo tra Slovenia, Italia e Croazia. Per quanto riguarda il nostro Paese, la location di riferimento dovrebbe essere il Sud Tirolo, quindi tra la provincia autonoma di Bolzano e il Trentino Alto Adige. L'ipotesi sarebbe confermata da una recente comparsa di Freya Allen, che interpreta la Principessa Cirilla, a un fashion show di Versace proprio nel Sud Tirolo.

Nelle ultime settimane quindi, è andato avanti il lavoro degli sceneggiatori per adattare il romanzo al centro di The Witcher 3. Sembra che gran parte dei nuovi episodi coinvolgerà la questione elfica, già introdotta nelle scorse puntate per quanto riguarda i pregiudizi razziali nei loro confronti: "Gli Elfi, ovviamente. La loro situazione è enorme nei libri. Abbiamo fatto una scelta consapevole di portarla in superficie, perché nei libri gli Scoia'tael diventano un esercito assoldato da Nilfgaard per uccidere e ammorbidire gli abitanti del Nord. Volevamo assicurarci che prima di vederli come un esercito capissimo e potessimo empatizzare con i loro problemi, per cosa stavano combattendo" – ha detto la Hissrich.

Già nelle scorse settimane infatti, durante una lunga intervista con The Wrap, Lauren S. Hissrich aveva parlato con toni simili delle puntate di The Witcher in fase di adattamento: "Ci saranno tonnellate di azione, tonnellate di cose che lasciano a bocca aperta. Quindi stiamo davvero lasciando che questo guidi la nostra narrazione. La terza stagione si svolge su una linea temporale molto, molto piccola. Non trascorre molto tempo, perché non è necessario".