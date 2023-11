The Witcher, il ritorno Geralt di Rivia: trama e data d'uscita del nuovo libro della saga

Il nuovo libro della saga letteraria di The Witcher di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa è finalmente tra noi, con l'autore Andrzej Sapkowski che ha finalmente condiviso qualche dettaglio in più sulla trama della prossima avventura del suo Geralt di Rivia.

In base alle ultime informazioni emerse, il prossimo libro di The Witcher non ha ancora un titolo ufficiale, ma è stato segnalato da IGN Polonia (come scoperto dal noto sito fan della saga Redanian Intelligence) che il romanzo sarà pubblicato in Polonia alla fine del 2024 e successivamente verrà reso disponibile a livello internazionale all'inizio del 2025. Naturalmente , quella data potrebbe subire variazioni, dato che si tratta ancora di una finestra relativamente aperta, ma comunque si tratta di un'informazione fondamentale per i fan, che ora almeno sanno quando dovranno aspettarsi il prossimo libro di The Witcher.

In merito alla trama, invece, Sapkowski si è rifiutato di fornite anticipazioni, dichiarando: "Mi hanno costretto a continuare la saga, ma non mi lamento. Grazie a Geralt, ora ho i soldi per l'affitto." L'autore ha comunque chiarito che il libro non continuerà la saga principale di Geralt, dunque è lecito aspettarsi una storia parallela o una sorta di spin-off, magari sulla falsa riga dell'impostazione che Stephen King diede a La leggenda del vento nella cronologia della saga de La torre nera? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ecco che cosa ha detto il creatore dei libri di The Witcher contro la serie tv Netflix.