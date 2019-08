The Witcher, rivelata la data di uscita della serie Netflix con Henry Cavill?

Il fan-site Redanian Intelligence, che raccoglie tutte le informazioni, gli aggiornamenti e rumor circa The Witcher, riporta che una fonte interna alla produzione ha comunicato di conoscere la data di uscita ufficiale della serie prodotta e distribuita da Netflix.

Un dipendente Netflix responsabile della "produzione esecutiva" dello show avrebbe confermato che The Witcher debutterà l'1 novembre. Voci precedenti, incluso il sempre affidabile blog NSFW Recapped, avevano suggerito una data di uscita non specificata ma prossima al mese di dicembre per la serie con Henry Cavill, anche se - per complicare ancora di più le cose - altre voci garantiscono un esordio tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Per adesso, la data di cui sopra è la prima che punta ad un giorno preciso. A mettere in giro la voce è stato Giovanni Eūgene Altamarquéz, che per la società ha lavorato alla produzione esecutiva di numerosi progetti tra i quali Queer Eye, Mindhunter e 13 Reasons Why. Bisogna prenderlo in parola? Per adesso, attendiamo notizie ufficiali.

Se state cercando altre informazioni sull'attesa serie tv di Netflix, leggete le parole con le quali Henry Cavill ha spiegato cos'è un Witcher e qual è il suo ruolo in questo oscuro e violento mondo fantasy. Inoltre, vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di The Witcher.