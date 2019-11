The Witcher: rivelati i possibili titoli della prima stagione della serie Netflix

Mentre cresce l'attesa per The Witcher dopo l'arrivo trailer ufficiale mostrato a Lucca, la Writer's Guild of America ha svelato i titoli di sei episodi (su otto) della prima stagione della serie Netflix.

Di seguito vi riportiamo la lista dei titoli seguiti dagli sceneggiatori che li hanno realizzati, in ordine sparso, ma facciamo notare che è lo stesso sito della WGA ad avvertire che "alcuni dei dati sono riportati in prima persona degli sceneggiatori e non sono confermati dalla WGAW. Gli utenti del database accettano i dati così come sono, senza alcuna garanzia della loro precisione dichiarata o implicita."

Before A Fall - Scritto da: Mike Ostrowski

Betrayer Moon - Scritto da : Beau De Mayo

Four Marks - Scritto da Jenny Klein

Much More - Scritto da: Lauren Schmidt Hissrich

Of Banquets, Bastards and Burials - Scritto: Declan de Barra

Rare Species - Scritto da Haily Hall

Tra le tante novità emerse negli ultimi giorni, la showrunner Lauren S. Hissrich ha rivelato di avere già pianificato la trama della serie per ben sette stagioni. Per altri approfondimenti dall'anteprima di Lucca vi consigliamo di leggere la nostra intervista con la showrunner e Freya Allan e Anya Chalotra, interpreti rispettivamente di Ciri e Yennefer.

The Witcher debutterà su Netflix il 20 dicembre.