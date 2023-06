The Witcher, su Rotten Tomatoes è trionfo per la terza stagione con Henry Cavill!

Oggi esce la terza stagione di The Witcher, e i fan possono finalmente vedere gli ultimi episodi in cui ci sarà Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt of Rivia. Ma cosa ne pensa la critica su Rotten Tomatoes?

Al momento risultano 18 recensioni sulla nuova stagione di The Witcher, ma il Tomatometer segna un sorprendente 98%. Molte di queste dunque hanno espresso una buona opinione sul terzo capitolo, che include ancora Henry Cavill. La seconda stagione rimane al 92%, quindi anche in questo caso si parla di un punteggio considerevole.

Nel frattempo, Liam Hemsworth si prepara duramente per il suo ruolo. A rivelarlo è un membro del cast, Joey Batey (che interpreta Jaskier) ha rivelato di essere "stato in contatto con lui. Ci siamo inviati e-mail, ci siamo scambiati le nostre citazioni preferite dai libri e cose del genere. [...] Non credo che nessuno di noi sia nella posizione di consigliare sull'interpretazione di Geralt ma ci sta buttando dentro. Il suo regime di allenamento è folle e ha divorato i libri".

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher 3 vol 1. Ma prima, non scordatevi di lasciarci un commento per farci sapere cosa ne sapete dell'ultima stagione (ad ora) dello show.