The Witcher, la saga letteraria continuerà con un nuovo libro! Lo rivela Sapkowski

Dopo aver freddamente snobbato la serie tv The Witcher di Netflix, lo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, padre letterario di Geralt di Rivia, ha confermato che la saga continuerà con un nuovo libro.

Nel corso di un intervento alla Taipei International Book Exhibition, lo scrittore polacco ha anticipato l'esistenza di un nuovo volume nella serie di romanzi di The Witcher, nata con il libro "L'ultimo desiderio" e conclusasi con "La signora del lago": con i suoi consueti modi di fare 'ermetici', Sapkowski ha dichiarato che "ci sono dei piani" per un nuovo libro, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Finora, la saga letteraria di The Witcher è stata incentrata principalmente sulle avventure di Geralt di Rivia, che hanno ispirato tanto i videogame di CD Project Red quanto la serie tv di Netflix, ma questo potenziale nuovo romanzo potrebbe anche distaccarsi dal famoso strigo, per seguire e raccontare le storie di nuovi personaggi. A questo proposito, va notato che, in precedenza, Sapkowski aveva affermato di non avere alcun interesse di continuare la storia di Geralt dopo gli eventi de "La signora del lago", ma che comunque avrebbe preso in considerazione la possibilità di scrivere prequel o sidequel.

Voi preferireste una nuova storia di Geralt oppure una storia con nuovi personaggi?