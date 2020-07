The Witcher, tutto ciò che sappiamo sulla stagione 2 della serie Netflix con Henry Cavill

Dopo il blocco di diversi mesi causato dalla pandemia, sembra quasi tutto pronto per il ritorno sul set di The Witcher, la serie Netflix con protagonista Henry Cavill tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski di cui è attesa una seconda stagione.

In attesa di sapere la data esatta in cui la showrunner Lauren Hissrich e il suo team potranno finalmente ripartire con le riprese, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni in nostro possesso sulla stagione 2 di The Witcher, arco narrativo che proseguirà quanto visto nel finale dell'ultimo episodio disponibile su Netflix.

Oltre a vedere Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, lo ricordiamo, il cast della serie Netflix include anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Freya Allan in quelli di Ciri.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi della serie Netflix?

