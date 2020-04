The Witcher, quella scena della prima stagione che piace ai fan ma non alla sceneggiatrice

La prima stagione di The Witcher è stato un grande successo, ma c'è una scena dello show di Netflix che, malgrado sia sta largamente apprezzata dai fan, la sceneggiatrice dell'episodio ora vorrebbe aver scritto diversamente.

Quando si realizza una serie tv, specialmente quando si tratta di una grande produzione come quella di The Witcher, è sempre qualcosa che con il senno di poi si potrebbe o vorrebbe aver fatto diversamente. Durante il Quarantine Watch Party dell'episodio 1x06 di The Witcher Rare Beasts, abbiamo scoperto quale scena la sceneggiatrice Hailey Hall vorrebbe poter modificare, se non addirittura tagliare.

"Se Hailey Hall potesse cambiare una cosa di questo episodio sarebbe la scena del bacio nella caverna tra Geralt e Yen. Mi spiace babe. #QuarantineWatchParty #TheWitcher" ha twittato questa notte la showrunner della serie Lauren Hissrich durante la visione dell'episodio.

L'ormai celebre bacio arrivava proprio nel bel mezzo della battaglia, come potete vedere nel video della scena che vi riproponiamo anche qui nell'articolo, e nonostante non siano state date spiegazioni sul perché la Hall voglia modificare/tagliare proprio quella parte, è comprensibile come ci possano essere dei dubbi magari sulla sua efficacia, sulla esecuzione, o di qualsiasi altra natura, come in fondo potrebbero essercene per ogni scena.

E voi, che ne pensate? Vi piace quella scena, o concordate con la sceneggiatrice? Fateci sapere nei commenti.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono attualmente ferme a causa dell'emergenza sanitaria, e non sappiamo quando i nuovi episodi potranno essere completati e pronti per il debutto su Netflix.