The Witcher, le scene più tristi della serie Netflix

Il mondo di The Witcher potrebbe essere bellissimo, ma non è un posto facile in cui vivere e l’adattamento in serie di Netflix ha reso abbastanza bene l’idea. I mostri vagano per le foreste e i villaggi, scoppiano le guerre e i maghi non hanno paura di risolvere le loro divergenze combattendo.

Vi abbiamo già parlato delle scene più spettacolari di The Witcher, oggi vogliamo parlarvi di quelle più tristi e difficili da digerire. Le amicizie e le storie d'amore sono importanti tanto nel mondo di The Witcher quanto nel mondo reale. Il primo episodio dello show di Netflix vede Geralt incontrarsi, conoscersi e alla fine combattere e uccidere Renfri, la presunta principessa maledetta. Ma prima che Renfri muoia, c'è un raro momento di comprensione tra loro nella foresta. A differenza del resto degli abitanti del villaggio, Renfri non tratta Geralt come se fosse un mostro e trascorrono la notte insieme. Ciò ha portato alcuni fan a credere che Geralt e Renfri potessero, in effetti, essere una buona coppia se le cose fossero andate diversamente.



Yennefer di The Witcher sicuramente non ha avuto vita facile nella prima stagione e Anya Chalotra ha dovuto affrontare molte sfide per interpretarla. In una scena, una donna arriva a casa di Yennefer e si offre di comprarla per quattro marchi, da cui prende il nome il secondo episodio. Suo padre è d'accordo, ignorando le proteste di sua madre. Poco prima ha detto che un maiale sarebbe costato dieci marchi, questo ci permette di farci un'idea di quanto poco apprezzi sua figlia.



Successivamente Yennefer sceglie di subire dolorosi incantesimi per cambiare il suo aspetto in qualcosa di più convenzionalmente bello. Mentre la maggior parte delle maghe normalmente perde i sensi per una tale trasformazione, Yennefer rimane sveglia per la rapidità della procedura, e sopporta le sue ossa che si torcono e si spezzano per trasformarla in qualcosa di nuovo. È una procedura chiaramente angosciante e disturbante che mostra come cambiare, per entrare nei ranghi più alti di una corte reale sia necessario perché non verrà mai accettata per quello che è, inoltre per subire gli incantesimi che hanno alterato il suo aspetto, Yennefer ha dovuto rinunciare alla possibilità di avere figli.



Ma una delle scene più difficili da guardare è quando Yennefer viene lasciata cullare il corpo senza vita di una bambina senza nome che non è stata salvata nonostante i suoi migliori sforzi. La donna ha fatto un discorso duro e avvincente su come il mondo sia un posto desolato e su come potrebbe essere meglio essere morti giovani, in particolare se si è nate femmine, dato che le donne apparentemente hanno pochissimo valore nel mondo.



Date un'occhiata al trailer di The Witcher 2 che debutterà su Netflix il 17 dicembre.