The Witcher: la sceneggiatrice ha già pronta la trama per ben sette stagioni

Manca poco più di un mese al release di The Witcher ed i fan della saga di videogame attendono con ansia questo giorno: come non essere d'accordo! Recentemente la sceneggiatrice Lauren S. Hissrich avrebbe dichiarato di avere già in mente gli sviluppi della trama fino alla settima stagione. Già, avete letto proprio bene, ben sette stagioni!

"Ho già un'idea di quelle che saranno le vicende dopo la prima stagione, ne ho fino alla settima. Adesso si pensa soprattutto a come mantenere costante l'interesse del pubblico, ma solo di anno in anno. La cosa peggiore da fare è proprio questa, vedere una serie come un progetto in fasi separate e senza un unico filo conduttore chiaro fin dall'inizio, bisogna prevedere l'evoluzione dei personaggi e le pieghe che prenderà la storia."

La showrunner continua affermando che, ovviamente, pur avendo già previsto gli avvenimenti futuri, i momenti e le dinamiche degli stessi potrebbero variare in corso d'opera a seconda della risposta del pubblico ai personaggi ed alle vicende. La Hissrich prosegue dunque per la sua strada ed anche in modo alquanto lungimirante, visto che neanche la seconda stagione della serie è stata confermata.

La Hissrich sembra aver veramente messo il cuore nella stesura della sceneggiatura, come testimonia l'esplosione di gioia della showrunner alla visione del trailer di The Witcher. Tutto questo entusiasmo conforterà sicuramente i fan che fremono nell'attesa di vedere Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia.

La serie debutterà il 20 dicembre su Netflix che conferma un'unica data d'uscita per gli episodi di The Witcher.