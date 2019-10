The Witcher, la sceneggiatrice della serie anticipa: 'Sarà brutale'

Nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, Lauren Hissrich ha anticipato qualche dettaglio sulla serie da lei sceneggiata e in arrivo prossimamente su Netflix. Stiamo parlando di The Witcher.

La sceneggiatrice ha anticipato che The Witcher non sarà certo adatta ai più piccoli, questo a causa dell'eccesso di violenza di cui è caratterizzata, così come per via dei temi trattati che spaziano fino anche al razzismo diffuso. "Sarà molto brutale, non siamo timorosi di parlare di temi piuttosto adulti presenti già nel materiale originale. I romanzi contemplano temi come il sessismo, il razzismo, e della guerra con un sacco di politica dentro. Diciamo che i ragazzini di cinque anni non dovrebbero guardarla".

Creato dalla stessa Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher è prodotto da quest'ultima insieme a Sean Daniel, Jason Brown, Tomasz Bagiński e Jarosław Sawko e tratto dalla serie di racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, il quale sarà presente all'anteprima italiana al Lucca Comics di quest'anno.

Proprio oggi, lo stesso Corriere della Sera ha diffuso quattro nuove immagini ufficiali della serie con Henry Cavill. In precedenza, lo stesso Cavill aveva potuto dichiarare qualcosa in merito al cammino del suo personaggio nella serie, soprattutto sulle sostanziali differenze tra Geralt e il suo Superman interpretato nell'universo cinematografico della Warner/DC: "Sono personaggi molto diversi, ma entrambi sono degli eroi. Credo che Geralt abbia l'opportunità di essere un po' più divertente, per via del fatto di essere un eroe antico, apolitico, controverso e anticonformista. Ma ripeto, sono entrambi degli eroi. Geralt è un po' come Superman nel cuore, ma all'esterno è tutt'altra cosa".

La data d'uscita di The Witcher non è ancora certa, ma lo show dovrebbe arrivare sul catalogo della piattaforma streaming di Netflix entro la fine dell'anno. L'anteprima ufficiale avverrà al Lucca Comics di quest'anno, come comunicato più sopra, e nello specifico il pubblico di Lucca potrà assistere ad un incontro con la creatrice di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e le due giovani protagoniste Anya Chalotra e Freya Allan. Netflix mostrerà un nuovo sguardo alla serie fantasy anche il prossimo 27 ottobre durante l'MCM Comic Con di Londra.