The Witcher: scopriamo le scene inedite mostrate al MCM London

Abbiamo visto le nuove foto ufficiali di The Witcher, nel frattempo, durante l'evento MCM London, sono state mostrate in anteprima due nuove scene della serie TV ispirata ai romanzi omonimi scritti dall'autore polacco Andrzej Sapkowski.

All'evento erano presenti la showrunner Lauren Hissrich insieme alle due attrici che presteranno il loro volto per Yennefer e Ciri. Dopo una sessione di domande da parte del pubblico. sono state trasmesse due scene, di cui una in anteprima mondiale.

Il primo video ha per protagonista la maga interpretata da Anya Chalotra: mentre un rapace vola sopra la sua testa, Yennefer si trova su una spiaggia, i capelli completamente sfatti e il volto stravolto, stringe tra le braccia un bambino morto, infatti ha cercato inutilmente di salvarlo insieme alla madre, la Regina Kalys di Lyria, mentre si opponeva ad un mago avversario. Nonostante i suoi sforzi i due hanno perso la vita, ed ora non le rimane altro che porgere le sue scuse all'infante e trovare un luogo dove seppellirlo.

La seconda scena, presa dal secondo episodio, invece introduce un personaggio inedito: si chiama Dara e accompagnerà Ciri in una parte del suo viaggio. I due si incontrano in una foresta innevata, quando la ragazza interpretata da Freya Allan, visibilmente scossa, si ferma un attimo per mangiare una bacca trovata vicino, ma un personaggio misterioso la blocca, facendole capire che si tratta di un frutto avvelenato.

Non resta che aspettare il Lucca Comics & Games, evento in cui verrà mostrato un nuovo trailer ufficiale della serie. Inoltre è stata confermata la presenza di un personaggio importante di The Witcher.