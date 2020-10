The Witcher, la seconda stagione apporterà un enorme cambiamento a un personaggio

La seconda stagione di The Witcher sarà un passaggio cruciale per la storia dei personaggi che già abbiamo conosciuto, ma servirà anche ad introdurre altri protagonisti già noti a chi abbia letto i libri di Sapkowski o giocato ai titoli della celebre saga videoludica.

Uno dei personaggi che dovrebbe fare il suo esordio in questi nuovi episodi è Francesca Finabair, elfa considerata la donna più bella del mondo che, nei libri, gioca un ruolo decisamente importante nello scenario politico del continente.

Dopo l'implosione della Confraternita dei Maghi, infatti, Francesca giurerà fedeltà all'Impero di Nilfgard e tenterà di reclutare Ciri allo scopo di addestrarla a servire l'Impero. Non vogliamo anticiparvi troppo, insomma, ma pensiamo che tanto possa bastare a darvi un accenno di quella che sarà l'importanza del personaggio nella storia.

Nei libri, comunque, mai si menziona una gravidanza di Francesca: anzi, Sapkowski ci spiega come gli elfi abbiano parecchi problemi a riprodursi se confrontati agli umani, ragion per cui una gravidanza nella loro specie è un evento parecchio raro. La serie Netflix sembra invece intenzionata a procedere in tutt'altra direzione: pare infatti che la Francesca Finabair dello show ci sarà presentata come una madre amorevole che farebbe di tutto per proteggere suo figlio, ma soprattutto intenzionata a costruire un mondo in cui suo questi possa vivere libero insieme al resto degli elfi.

Insomma, un cambiamento che potrebbe servire a fornire un'ulteriore motivazione al personaggio, facilitando la nascita di empatia nei suoi confronti. Siete d'accordo con questa svolta? Fatecelo sapere nei commenti! Nelle nuove foto dal set di The Witcher, intanto, abbiamo ammirato le armature di Nilfgard; scopriamo insieme, invece, chi è il personaggio più potente di The Witcher.