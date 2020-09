The Witcher, nella seconda stagione ci sarà un'epica battaglia a Kaer Morhen?

Come molte altre produzioni anche The Witcher ha subito una serie di ritardi dovuti alla pandemia ma, ora che le riprese sono iniziate a pieno regime nel Regno Unito, ci giungono già i primi spoiler dal set.

Sappiamo ormai da tempo che nella seconda stagione, grande importanza sarà data al passato di Geralt e alla Scuola del Lupo, sede degli addestramenti dei witcher e dunque all'antica fortezza di Kaer Morhen, dove i giovani strighi subivano le trasformazioni e i duri allenamenti del maestro Vesemir al fine di acquisire le loro grandi capacità.

Alcune indiscrezioni che giungono dal luogo delle riprese, fanno presupporre che proprio l'antico maniero sarà il fulcro di una straordinaria scena d'azione a cui prenderanno parte gran parte dei protagonisti della serie tra cui Geralt di Rivia, Ciri, Vesemir, Lambert, Eskel, Coën e Hemrik. Sebbene i romanzi non facciano riferimento in quel luogo ad una grande battaglia nel periodo trattato durante questa stagione, possiamo immaginare che The Witcher 2 si stia prendendo qualche libertà narrativa rispetto alle pubblicazioni di Andzrej Sapkowski.

Inoltre poiché verrà anche trattato il tema dell'addestramento di Ciri, supponiamo che il materiale di base utilizzato per la scrittura di questa seconda stagione abbia compreso elementi di vari libri dell'autore polacco tra cui Blood of Elves, The Last Wish e Sword of Destiny.

Tra tante incertezze, siamo sicuri di un'unica cosa: Ranuncolo dopo aver ottenuto la sua icona profilo su Netflix, tornerà più carico che mai in questa seconda stagione di The Witcher.