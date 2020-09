The Witcher, nella seconda stagione ci sarà un inaspettato ritorno?

La produzione della seconda stagione di The Witcher è ormai ripresa a pieno ritmo e molte sono le indiscrezioni che in questi giorni ci giungono dal set. Dopo la notizia di un'epica battaglia a Kaer Morhen, alcune voci rivelerebbero l'inaspettato ritorno di un personaggio visto nella prima stagione.

Stiamo parlando di Danica, la prostituta con cui Geralt si intrattiene nel terzo episodio, interpretata da Imogen Daines. Quello che in teoria sarebbe dovuto essere un personaggio irrilevante della prima stagione di The Witcher acquisirà maggiore importanza nella seconda stagione?

Questo ancora non è chiaro. La Daines potrebbe anche apparire semplicemente per un breve cameo. Come sottolinea Redanian Intelligence, nella prima stagione vediamo Danica molto prima che Ciri nasca. La seconda stagione della serie Netflix si trova ben oltre queste vicende, ed è probabile dunque che, se dovesse essere confermata l'indiscrezione, apparirà in una sequenza flashback. Se dovesse invece ritornare nella linea temporale attuale, dovrebbe apparire come un personaggio molto più vecchio rispetto a come l'abbiamo conosciuta.

Come sempre, questo genere di notizie va preso con le pinze. Sebbene le informazioni della Redanian Intelligence si siano rivelate fin qui molto attendibili, bisogna considerare che la produzione di The Witcher 2 è ancora agli inizi e moltissime cose potrebbero ancora cambiare.