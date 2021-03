The Witcher, la seconda stagione della serie Netflix introdurrà The Wild Hunt?

La seconda stagione di The Witcher è ancora in fase di riprese, e dal set sembrano arrivare nuove foto che anticipano l'arrivo di un famoso gruppo di personaggi del franchise: The Wild Hunt.

Delle foto comparse oggi sul web, apparentemente provenienti dal set della seconda stagione di The Witcher, hanno entusiasmato gli animi dei fan della saga.

Stando a quanto riportato anche da Comicbook e Redanian Intelligence, infatti, nella seconda stagione della popolare serie Netflix dovrebbero fare il loro debutto dei personaggi noti come The Wild Hunt, individui piuttosto inquietanti che possono vantare minacciose armature, altrettanto pericolose armi e scuri destrieri che donano loro un aspetto alquanto spettrale.

Nei videogiochi di The Witcher, questi arrivano a ricoprire il ruolo di principali antagonisti, ma secondo quanto segnalato da Redanian Intelligence, che avrebbe confermato non solo l'appartenenza del set messo su a Staunton Beach, nel Devon, alla serie Netflix, ma anche l'identità dei personaggi in questione, non si sa ancora che importanza ricopriranno questi nella stagione a venire.

Tuttavia, l'unità presente sul posto sembra essere relativamente piccola per accompagnare delle riprese imponenti come quelle dello scorso autunno, quindi si sospetta che, nonostante andranno avanti anche per la giornata di domani, queste non debbano riguardare qualcosa che avrà grande spazio negli imminenti episodi. Ciò non toglie, tuttavia, che una terza stagione di The Witcher possa focalizzarsi più a lungo su The Wild Hunt...

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.