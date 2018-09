The Witcher: la serie con Henry Cavill arriva nel 2019!

La serie è apparsa anche sulla versione italiana di Netflix . La descrizione recita: "Lo strigo Geralt, un mutato cacciatore di mostri, fatica a trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso più malvagie delle bestie." In attesa delle prime immagine ufficiali, potete dare un'occhiata ad un suggestivo fan poster seguendo questo link .

A pochi giorni di distanza dall'annuncio di Henry Cavill come protagonista della serie su The Witcher , la showrunner Lauren S. Hissrich ha svelato su Twitter la data di uscita dello show, prevista per il 2019.

