The Witcher, la serie con Henry Cavill protagonista anche di una gara di pasticceria!

In attesa dell'uscita di The Witcher 3 Geralt Di Rivia non se ne sta di certo con le mani in mano e visto il grande successo dello show a lui dedicato è finito col diventare il protagonista perfino di una nota competizione di pasticceria.

Stiamo parlando di Nailed It, uno show targato Netflix in cui alcuni pasticcieri dilettanti dalla pessima reputazione tentano di ricreare capolavori commestibili per conquistare i 10.000 dollari in palio. E per l'occasione i partecipanti hanno dovuto creare dei dolci che ricordassero in tutto e per tutto alcune tra le scene più significative e i personaggi di The Witcher.

In particolare, i pasticcieri impegnati nella gara hanno dovuto ricreare l'ormai iconica sequenza della vasca da bagno di Geralt Di Rivia riprodotta fedelmente nel corso dei primi episodi della prima stagione di The Witcher. Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, possiamo dire che la scena in questione è stata rappresentata davvero in modo impeccabile.

Intanto le riprese di The Witcher 3 sono finalmente giunte al termine e i fan non vedo l'ora di poter riammirare Henry Cavill nei panni dell'amatissimo strigo. Non possiamo ancora dire con certezza cosa ci riserveranno i nuovi episodi ma i fan sperano che possano essere all'altezza delle due stagioni precedenti. Voi che ne dite?