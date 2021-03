The Witcher, la serie Netflix con Henry Cavill candidata ai Saturn Award

Sono in corso le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Ma nel frattempo la prima stagione inizia a ricevere le prime attenzioni della stagione dei premi, con tre fresche candidature ai Saturn Award, riconoscimenti assegnati ai migliori prodotti horror e sci-fi.

The Witcher ha ottenuto le seguenti candidature: miglior serie fantasy, miglior attore in una serie tv a Henry Cavill e miglior interpretazione di un giovane attore in una serie tv a Freya Allen.

Creata da Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.



Netflix è al lavoro su due prequel dello show, ovvero The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin.

Lo show è ambientato in un mondo di esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche. Razze civilizzate impegnate a convivere con mostri terribili che li minacciano e proprio per questo motivo esistono dei guerrieri mutanti incaricati di ucciderli: i witcher.

Tra di loro spicca Geralt di Rivia, witcher mercenario, che uccide i mostri in cambio di denaro. Nel frattempo sulla Terra regna il caos.

Il cast della serie comprende anche Anya Chalotra, Joey Batey e MyAnna Buring.



