The Witcher, la serie Netflix con Henry Cavill spunta nel nuovo video di Lady Gaga!

Lady Gaga ha pubblicato con il suo nuovissimo video musicale per 911, l'ultimo singolo del suo album Chromatica, ed oltre ad essere creativo e divertente come ci si aspetterebbe da un video di Lady Gaga contiene anche un simpatico quanto inaspettato easter-egg dedicato a The Witcher.

Tra location pittoresche, folli costumi e tanto altro, la serie tv di Netflix con protagonista Henry Cavill compare a sorpresa nel videoclip tramite un simpatico riferimento: ovviamente non aspettatevi di veder spuntar fuori Geralt di Rivia in persona, ma strizzando gli occhi potrete notare il celebre medaglione del Lupo Bianco al collo si Sia Zami.

L'account Twitter ufficiale di The Witcher si è reso subito conto dell'easter-egg e ha ringraziato Lady Gaga accogliendola nella grande famiglia dei witcher: "Benvenuta in famiglia, witcher" si legge nel post che potete trovare in calce all'articolo.

Curiosamente si tratta della seconda citazione pop di Lady Gaga in pochi mesi, dato che il primo video di Chromatica aveva un'atmosfera molto Power Rangers: dopo The Witcher, a questo punto, i fan non possono far altro che speculare sul prossimo easter-egg: secondo voi arriverà, e se sì, quale sarà? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Lady Gaga sarà la protagonista del nuovo film di Ridley Scott, che includerà anche Adam Driver, Al Pacino, Robert De Niro e Jared Leto. Nel frattempo, ecco i personaggi che i fan ritroveranno in The Witcher 2.