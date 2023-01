The Witcher: la serie Netflix verrà cancellata dopo la Stagione 5?

Dopo il burrascoso addio di Henry Cavill e le pessime recensioni riservate a The Witcher: Blood Origin, anche la serie principale potrebbe avere il fiato corto. Secondo quanto emergerebbe da un nuovo report, pare che Netflix cancellerà presto anche The Witcher, che non andrà oltre le cinque stagioni, con la quarta ancora in sviluppo attivo.

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, la quarta stagione è ancora in fase di sviluppo, così come la quinta. Tuttavia, per quanto riguarda il futuro della serie, fonti non citate hanno suggerito che questo sia molto incerto. Inoltre, Redanian Intelligence ha sottolineato il fatto che le stagioni finali degli show di Netflix sono spesso girate back-to-back, com'è previsto per le stagioni 4 e 5 di The Witcher, anche se Netflix non ha ancora confermato ufficialmente quest'ultima.

Ricordiamo che la quarta stagione di The Witcher è stata annunciata ufficialmente nell'ottobre del 2022, insieme all'uscita di scena di Cavill e al recasting di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia. Tuttavia, i dettagli relativi alla prossima stagione erano emersi molto prima. All'inizio del 2022, il regista Stephen Surjik aveva già indicato che la stagione era già stata programmata, dichiarando: "Gli sceneggiatori e i produttori hanno programmato la stagione 4... Non so se faccio parte di quel programma di lavoro, ma almeno mi hanno detto che la stanno preparando", anche se non ha aggiunto alcuna indicazione sulla quinta stagione.

Gran parte delle notizie sul futuro di The Witcher ha riguardato il passaggio da Cavill a Hemsworth. Né Cavill né Netflix hanno spiegato pubblicamente le ragioni di questo cambiamento, anche se secondo alcune indiscrezioni il recasting sarebbe stato discusso già nella fase di post-produzione della seconda stagione, a causa dei disaccordi di Cavill con la direzione creativa della serie e con i produttori dello show.

Che sia davvero la fine di The Witcher e quindi di un altro show Netflix molto amato dai fan? Lo scopriremo solamente nei prossimi mesi. Nel frattempo, non ci resta che aspettare la terza stagione di The Witcher, l'ultima in cui vedremo Henry Cavill nei panni di Geralt.