The Witcher: nella serie ci sarà la scena della vasca da bagno!

La serie tv di The Witcher è basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski ma a quanto pare strizzerà l'occhio anche alla saga di videogiochi targata CD Project Red che ha reso celebre il franchise in tutto il mondo.

Nonostante la storia sia prevalentemente legata ai libri originali, infatti, la showrunner Lauren Hissrich ha confermato che la serie includerà un riferimento ad uno dei momenti più iconici e goliardici di The Witcher 3.

Stiamo parlando della ormai celebre scena di Gerlat di Rivia nella vasca da bagno che è stata ripresa immediatamente dal popolo del web e trasformata in meme. Se vi ricordate un pesce d'aprile del 2017 aveva addirittura dato vita ad una statuetta di Gerald nella vasca.

"C'è una vasca da bagno in questa stagione" ha confermato Hissrich durante un'intervista con Io9. "C'è una vasca da bagno. Non vi dirò chi c'è dentro, ma c'è una vasca da bagno."

La showrunner non si è voluta sbilanciare ma è probabile che sarà proprio Henry Cavill, interprete di Geralt nella serie, a mettersi in posa per dare vita ad una valanga di nuovi meme. Per scoprire se sarà effettivamente così dovremo però attendere gli ultimi mesi del 2019: al momento la data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata.

Nel frattempo qui potete trovare il trailer ufficiale di The Witcher mostrato nei giorni scorsi al Comic-Con di San Diego.