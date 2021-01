The Witcher e il sesso: le caratteristiche sensoriali di uno strigo

Quanto è difficile essere un Witcher. Ne sa qualcosa Henry Cavill che è tornato recentemente sul set di The Witcher 2 dopo essere stato fermo a causa di un infortunio. Sicuramente ne era ben conscio anche Andrzej Sapkowski quando ha scritto i libri della saga di Geralt, includendo dettagliate spiegazioni sulle caratteristiche degli strighi.

Oltre i numerosi guadagni dal punto di vista fisico, di cui ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulle 5 cose fondamentali per conoscere bene un Witcher, sono anche tante le problematiche che la mutazione in uno strigo porta con sé, e una di esse è strettamente collegata alla sfera della sessualità.

Problemi di infertilità

Dopo essere diventato un Witcher, infatti, un uomo perde la propria fertilità, diventando totalmente sterile. A ciò si aggiunge, come se non bastasse, un irrefrenabile senso di libido che rende insaziabile l'appetito sessuale di uno strigo. Le motivazioni fisiche dietro a questo problema potrebbero essere di natura ormonale: considerando che la mutazione avviene durante la pubertà, uno strigo acquisisce (insieme alla propria crescita ormonale) una serie di tratti fisici sovraumani di resistenza e potenza, oltre che a un'adrenalina fuori dal comune per la quale, come dice Geralt durante QUELLA SCENA in The Witcher 3, "nessun Witcher muore nel suo stesso letto". Ma, a nostro parere, non è solamente una questione puramente biologica ad aumentare il desiderio sessuale.

Questioni psico-sociali

La psicologia ambientale ci ha insegnato che, per comprendere al meglio le ragioni dietro determinati comportamenti, è importante contestualizzare l'ambiente nel quale si manifestano. Tutti conosciamo Kaer Morhen, la fortezza degli addestramenti dei Witcher, un posto pieno di ragazzi adolescenti, tutti maschi, nel quale le uniche relazioni sociali sono tra compagni o con i vari maestri. Non è difficile immaginare che, una volta fuori nel Continente, gli strighi tendano a lasciarsi andare a degli istinti tenuti repressi per molto tempo.

Inoltre, i Witcher hanno a che fare ogni giorno della loro vita con mostri temibili e che potrebbero ucciderli da un momento all'altro: è comprensibile che, una volta al sicuro, preferiscano lasciarsi andare in comportamenti decisamente più "mondani". Infine, se è vero che uno strigo abbia, in generale, una libido superiore alla media, non è necessariamente detto che le differenze individuali non intervengano: in una scala dei valori, l'impulso sessuale di Geralt è sicuramente ai livelli massimi, ma non esclude che esistano strighi capaci di reprimere di più questa caratteristica.

Mentre vi lasciamo alle ultime notizie di cui siamo a disposizione sulla produzione della seconda stagione di The Witcher, vogliamo sapere la vostra: conoscevate la caratteristica peculiare della libido dei Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!