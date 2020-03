The Witcher: il set subirà una profonda pulizia dopo la chiusura per Coronavirus

Nelle scorse ore un'altra celebrità ha annunciato di essere positiva al COVID-19. Si tratta di Kristofer Hivju, star di Game of Thrones e The Witcher. L'attore era stato di recente scritturato per la seconda stagione del serial di Netflix, che ha sospeso la produzione per le prossime due settimane. Il set ora subirà una profonda e accurata pulizia.

Deadline informa che Netflix si adopererà in tal senso e che ha già annunciato la notizia alla crew via mail e allo stesso tempo ha consigliato l'auto-quarantena per tutti gli altri.

"Abbiamo sospeso la produzione prima di venire a conoscenza della diagnosi del membro del cast, ma come ulteriore precauzione chiuderemo immediatamente gli uffici di produzione e Arborfield, e organizzeremo la pulizia e la disinfezione in profondità. Ciò significa che nessuno avrà accesso agli uffici di produzione o ad Arborfield durante quel periodo".



La nota prosegue:"Stiamo contattando coloro che erano in stretto contatto con la persona interessata. Tuttavia, a causa della natura di questa produzione, si raccomanda alla crew e al cast di auto-mettersi in quarantena per 14 giorni, monitorare la loro temperatura, e consultare un medico in caso di sintomi".

In questi giorni gli studi cinematografici e televisivi stanno lottando per rispondere alla pandemia. Mentre le produzioni sono state in gran parte chiuse, alcune versioni sono state anticipate al digitale e allo streaming.

Così come Tom Hanks, Rita Wilson e Idris Elba, anche Kristofer Hivju ha confessato la propria positività tramite il web, rilasciando una dichiarazione nella quale spiega le precauzioni che lui e la sua famiglia stanno prendendo.

Idris Elba è stato trovato positivo al COVID-19 nelle scorse ore e la notizia è stata diffusa dallo stesso attore. Nel frattempo Tom Hanks e Rita Wilson hanno lasciato l'ospedale e stanno continuando a casa la quarantena.