The Witcher, sette storici alberi polacchi prendono il nome dai personaggi della serie!

Sette alberi storici situati nella cittadina polacca di Ostrołęka hanno preso il nome dai personaggi di The Witcher, la serie Netflix con protagonista Henry Cavill. Si tratta di alberi secolari e il consiglio comunale di Ostrołęka stava cercando una soluzione per classificarli come 'monumenti naturali', così da poterli preservare per il futuro.

Secondo quanto riporta Gaming Bible, il consiglio dei giovani della città ha avuto l'idea d'intitolarli ai personaggi di The Witcher, sia per permettergli di 'alzare il loro rango nella consapevolezza pubblica' sia per 'onorare un'opera di fama mondiale che ha portato fama alla cultura e alla letteratura polacca'.



Sei degli alberi sono querce inglesi mentre uno è un frassino comune. Quest'ultimo prende il nome da Regis, e le sei querce inglesi prendono il nome da Geralt di Rivia, Cirilla, Yennefer di Vengerberg, Vesemir, Triss Merigold e Dandelion.

I fan della serie Netflix probabilmente conoscono Dandelion come Jaskier, il bardo che canta 'Toss a Coin to Your Witcher', ribattezzato in questo modo soltanto per la serie tv; in realtà l'albero porterà il nome originale.



L'iniziativa ha ricevuto la benedizione dallo scrittore Andrzej Sapkowski e ha superato il voto del consiglio comunale con un ampio margine. Due membri si sono astenuti dal voto mentre un altro consigliere ha criticato la scelta perché non si tratta di nomi effettivamente polacchi, citando anche la presunta questione del politicamente corretto perché diversi personaggi femminili darebbero il nome ad alberi maschi.

In ogni caso è interessante vedere l'enorme impatto che il libri di Sapkowski hanno avuto sull'opinione pubblica polacca. Non preoccupatevi se non conoscevate la storia: The Witcher fruibile anche da chi è un neofita rispetto alla trama. I videogiochi e la serie hanno chiaramente contribuito in maniera fondamentale alla diffusione di The Witcher nella cultura pop della Polonia e non solo.



