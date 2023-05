The Witcher, ecco la sfida più grande per questa terza stagione dello show

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato a luglio dello stesso anno. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell'autore polacco Andrzej Sapkowski.

Gli sceneggiatori dietro alla terza stagione di The Witcher hanno avuto difficoltà a cercare di rimediare al danno che Jennefer ha fatto nel finale dell'ultima stagione.

Anche se la showrunner conosce già il finale di The Witcher, ammette che ciò che ha fatto Jennefer, ossia cercare di sacrificare Ciri mentre era posseduta da un'entità oscura, sia complesso da gestire per far si che questa venga perdonata.

Nonostante questo ai fan è stato promesso un mini arco narrativo dedicato al riscatto del personaggio, proprio all'inizio di questa terza stagione.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, la showrunner ha ricordato le reazioni del pubblico al gesto di Jennefer: "Mi dicevano 'come hai potuto fare questo?' ' Non potranno mai perdonarla', questa è stata solo l'ennesima sfida da superare per questa terza stagione".

"Questa volta prenderemo più materiale dai libri di Spkowski", ha continuato, "La stagione inizierà durante un festival della fertilità a Beltane, qui Jennefer avrà il suo riscatto".

Mentre ci chiediamo se The Witcher verrà cancellato dopo la stagione cinque, gli occhi sono puntati sull'inizio di questa nuova interazione dello show, riuscirà a stupire ancora una volta il pubblico?