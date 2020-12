The Witcher, che sfortuna Henry Cavill! Infortunio sul set per l'attore di Geralt

Alla sfortuna non c'è mai limite: in un periodo in cui mandare avanti le riprese di uno show è già una piccola impresa a causa della pandemia, tra rallentamenti e chiusure varie, ecco che l'imprevisto è dietro l'angolo a complicare ulteriormente le cose. A pagarne le spese, stavolta, sono stati Henry Cavill e The Witcher.

Stando ad una fonte interna alla produzione, infatti, il protagonista dello show avrebbe subito un infortunio alla gamba durante le riprese della seconda stagione: nulla di troppo grave, ma abbastanza da far sospendere temporaneamente i lavori sui nuovi episodi di The Witcher.

"La produzione è stata colpita dall'incidente occorso a Henry. Si è fatto male a una gamba, all'improvviso si è tirato su e provava chiaramente molto dolore. Non è chiaro se qualcosa abbia colpito la sua gamba o se si sia trattato di un infortunio muscolare. Non c'è stato bisogno di chiamare l'ambulanza, ma la produzione è ovviamente ferma finché non potrà di nuovo camminare bene. Per alcune scene dovrebbe indossare l'armatura e chiaramente non può farlo con la gamba danneggiata" ha spiegato la fonte al The Sun.

Speriamo, dunque, che il povero Henry possa rimettersi al più presto e che ciò non influisca troppo sui tempi di produzione dello show! A proposito della serie Netflix, intanto, andiamo alla scoperta del passato del protagonista di The Witcher; vediamo, inoltre, come si chiama il cavallo di Geralt in The Witcher.