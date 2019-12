The Witcher, primo sguardo alla fortezza di Kaer Morhen

Finora i fan di The Witcher hanno potuto dare diverse occhiate a molti dei personaggi iconici della serie che debutterà su Netflix dal 20 dicembre grazie ai precedenti trailer pubblicati, ma una nuova concept art ci offre anche un first look sguardo Kaer Morhen.

L'immagine che potete vedere in calce all'articolo mostra la celebre fortezza su una collina con diverse colonne nell'area sottostante, probabilmente la zona in cui si allenano i witcher. Per chi non avesse familiarità con il franchise, né quello di videogiochi né quello dei libri originali cui i videogame e la serie Netflix si ispirano, nel mondo di The Witcher Kaer Morhen è il castello della Scuola del Lupo, di cui il protagonista Geralt fa parte.

Ci sono anche altre scuole ma Morhen è rimasta inattiva per anni, poiché è stata attaccata da una folla inferocita che vedeva gli strighi come abomini: l'assalto ha portato alla morte di tutti gli studenti e degli insegnanti, tranne il vecchio Vesemir. Da allora Geralt torna lì di tanto in tanto durante il suo peregrinare, anche se l'edificio è rimasto abbandonato.

Vedremo che ruolo avrà la struttura nel corso della serie di Netflix.

Ricordiamo che nel cast di The Witcher vedremo Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla) , Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nel ruolo di Triss.

